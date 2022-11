Diretta Verona-Juventus ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - La Juventus di Allegri è impegnata sul campo del Verona per il 14° turno di Serie A ed è a caccia della quinta vittoria di fila in campionato dopo i successi contro Inter, Lecce, Empoli e Torino. I bianconeri sono settimi in classifica con 25 punti, hanno l'opportunità di fare un bel balzo in classifica e presentano la migliore difesa del torneo con 7 reti al passivo. Il Verona invece è ultimo in classifica con appena 5 punti all'attivo e ha la difesa più battuta del campionato con 26 gol subiti.