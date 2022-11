Verona-Juventus, la diretta: segui la partita in tempo reale

VERONA - Il 14° turno di Serie A si chiude con il posticipo tra Hellas Verona e Juventus. Punti pesanti in palio al Bentegodi con i padroni di casa chiamati ad invertire la rotta per sollevarsi dall'ultimo posto in classifica e dalla serie di 8 ko consecutivi; per i bianconeri l'obiettivo è quello di tenere viva la serie di 4 vittorie di fila che ha rilanciato prepotentemente Allegri nei discorsi di alta classifica.