Juventus, Danilo: rinnovo da leader dopo aver rifiutato le big spagnole e il Bayern

L’incoronazione, se così vogliamo chiamarla, è avvenuta in Juventus-Inter, partita vinta 2-0: tre punti in classifica per un quintale di autostima. L’incoronazione di Danilo a leader sempre più assoluto della squadra è stata certificata nella gara con i nerazzurri: con Bonucci in panchina e Cuadrado in campo, la fascia da capitano è stata indossata proprio dal brasiliano dopo che Allegri aveva convinto il colombiano a prendersi una parentesi, visto che con gli arbitri ultimamente non andava molto d’accordo e Alex Sandro aveva accettato di buon grado (sarebbe toccato al terzino per anzianità, l’incombenza). La scelta è caduta, ovviamente non a caso, sul brasiliano che sa disimpegnarsi al meglio sia come terzino destro che come marcatore centrale. Abile con piedi e saggio tatticamente, non è da meno a parole: poche, le sue, nello spogliatoio, ma dal peso pesante...

Carisma e rigore Del resto leader si nasce in virtù di un carisma che, lo dice la parola stessa, è un dono divino, da esaltare con un comportamento inappuntabile: in campo e fuori. E lui, brasiliano di Bicas, a nord di Rio de Janeiro, stato del Minas Gerais, zona freddina di montagna, nell’interno del Paese, altro che Copacabana e la sua vita in costume da bagno tra spiaggia e oceano dove allungare lo sguardo all’infinto, il mare lo ha visto per la prima volta quando stava per diventare maggiorenne, ha nel proprio Dna il senso del rigore e dell’applicazione. Pragmatico e riflessivo, amante della lettura di buoni libri, nel momento del patatrac di Haifa è stato tra quelli che hanno sofferto di più per aver reso così poco e di fatto gettato alle ortiche le speranze degli ottavi di Champions. Da allora, il giorno della “Vergogna”, come la fotografò il presidente Andrea Agnelli, insieme ai compagni è riuscito a salvare almeno il lato B dell’Europa e a raddrizzare una classifica che, salvo scivolate sulla buccia di banana domani a Verona, potrebbe permettere di giocare l’ultima con la Lazio, prima della sosta, in modo da chiudere il sipario con un posto in zona Champions.