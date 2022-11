A Verona Juventus tra Bocchetti e trappole

TORINO - La penultima partita prima della della sosta per i Mondiali vede la Juventus impegnata sul campo del Verona. Dopo il difficile avvio di stagione con Gabriele Cioffi (esonerato dopo aver racimolato appena 5 punti nelle prime nove giornate di campionato), il club scaligero ha deciso di chiamare alla guida dell’Hellas il tecnico della Primavera, Salvatore Bocchetti. Una mossa che aveva un duplice obiettivo: da una parte ripristinare il tipo di calcio messo in mostra con successo nelle stagioni passate prima da Ivan Juric e poi da Igor Tudor, dall’altra ripetere i successi ottenuti dal Monza nel momento in cui la società brianzola ha deciso di effettuare la stessa mossa, prelevando dalle giovanili il nuovo tecnico (l’ex bianconero Raffaele Palladino).