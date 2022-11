Briatore: "La Juventus? Un mese fa camminava. E ora stanno entrando dei giovani”

TORINO - La linea verde intrapresa da Allegri sta piacendo particolarmente a Flavio Briatore, imprenditore e grande tifoso della Juventus . Ne ha parlato nel corso di un suo intervento alla trasmissione "Un giorno da Pecora" su Radio 1, spiegando le sue sensazioni per il recente cambio di rotta: "Un mese fa avevamo della gente che camminava e non correva, ora rientrano gli infortunati e stanno entrando dei giovani".

Juventus, Briatore sceglie i giovani

Un momento complicato che potrebbe però aver portato con sé dei risvolti positivi: "Forse è stato anche positivo l'andare in difficoltà, così è trovato il coraggio di metter dentro dei giovani. E se oggi vinciamo siamo terzi in classifica". Poi una battuta sulla politica: "Se è messo peggio il Pd o la Ferrari? Sono tutte e due in difficoltà".