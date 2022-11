È il miglior Allegri dal ritorno alla Juventus? Tutto dipende da Verona

Verona-Juve potrebbe rappresentare la svolta di una stagione finora deludente per la Vecchia Signora. Il filotto di quattro vittorie di fila in campionato (contro Torino, Empoli, Lecce e Inter) può essere allungato nella città di Giulietta. La "manita" rappresenterebbe un record dell'Allegri-bis: da quando Max è tornato sulla panchina bianconera, infatti, non ha mai infilato cinque successi consecutivi in Serie A.

I precedenti tra campionato e Champions Due sono le strisce positive di quattro partite fatte registrare nel corso della stagione 2021-2022: dalla quinta all'ottava giornata (contro Spezia, Sampdoria, Torino e Roma) e dalla ventisettesima alla trentesima giornata (contro Empoli, Spezia, Sampdoria e Salernitana). Mai quindi la Juve della scorsa stagione è arrivata a cinque vittorie consecutive, almeno non in campionato. Considerando tutte le competizioni, infatti, alla prima striscia di quattro andrebbero aggiunti i successi nella fase a gironi di Champions contro Chelsea e Zenit, per un totale di sei.