TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri vuole cavalcare il buon momento di forma: giovedì al Bentegodi di Verona la sfida all'Hellas (18:30) per cercare la quinta vittoria consecutiva. Senza Vlahovic, non convocato, Allegri dovrà scegliere se affidarsi a Milik (come contro l'Inter) o lanciare dal 1' Moise Kean.