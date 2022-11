Juventus, Allegri: "Vlahovic da valutare, Di Maria potrebbe avere 30' nelle gambe"

TORINO - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juventus, partita valida per la 14ª giornata (turno infrasettimanale) di Serie A nonché penultimo impegno per le squadre del calcio italiano prima dell'inizio del Mondiale in Qatar. Si parte dal successo sull'Inter: "Abbiamo ottenuto una bella soddisfazione dal successo con l'Inter ma il giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo e stiamo già pensando al Verona: una squadra che non merita la classifica che ha attualmente". Il tecnico toscano ha poi sciolto alcuni dubbi di formazione e sui giocatori pronti al rientro dall'infermeria: "Domani giocherà Perin, perchè Szcz?sny ha bisogno di riposare dopo 12 partite di fila. Recuperiamo sicuro, ma non è detto che giochino, Paredes e Kean. Di Maria è probabile che abbia mezz'ora nelle gambe. Vlahovic sarà da valutare oggi, come Chiesa e McKennie". Su Danilo vicecapitano: "L'altra sera ho parlato con Cuadrado che come gerarchia viene subito dopo Bonucci. Juan ultimamente si innervosisce un po' troppo, perciò era meglio che facesse Danilo il capitano".