Kean decide Verona-Juventus: "Scudetto? Pensiamo a dare sempre il 100%"

VERONA - "Giocare qui non è mai facile, abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra e ora pensiamo a domenica. Un attaccante deve stare sempre sul pezzo, non scoraggiarsi mai, sono rimasto positivo e poi è arrivata quella bella palla di Rabiot . Il balletto? Lo ha inventato un mio amico, va molto di moda e cerco di fare sempre qualcosa di nuovo. I gol? Tutti i giorni mi chiedo se posso segnare di più. Bisogna essere forti nei momenti difficili, perché prima o poi il momento giusto arriva. Lo Scudetto? Noi pensiamo a dare il 100% sempre , su ogni campo, poi si vedrà. Quando ho saputo che giocavo? Il mister mi ha chiesto come stavo e io in allenamento mi sentivo bene". Sono le parole di Moise Kean , che ha deciso con un gol la sfida tra Verona e Juventus, ai microfoni di Dazn al termine del match del Bentegodi.

Perin analizza Verona-Juventus

"Quello che faccio, anche quando non gioco, è di prepararmi come se dovessi giocare. Così, se capita, non devo premere il tasto 'on'. La parola chiave è 'sacrificio'. Abbiamo capito, meglio tardi che mai, che dobbiamo sacrificarci ed entrare in campo al nostro massimo da un punto di vista caratteriale e mentale. Così, siamo una squadra di uomini veri che può vincere sempre. Altrimenti soffriamo. Ogni giorno imparo da questo gruppo fantastico, con calciatori fortissimi e giovani che ci hanno dato una grande mano: sono davvero orgoglioso", le parole di Mattia Perin ai medesimi microfoni.