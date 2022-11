Serie A, gli arbitri degli anticipi: Napoli-Udinese ad Ayroldi. C'è Doveri per la Samp

TORINO - Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'AIA, sono state rese note le designazioni arbitrali degli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. Empoli-Cremonese, in programma domani sera al Castellani, sarà arbitrata da Dionisi. Napoli-Udinese, in programma al Maradona sabato pomeriggio alle 15, sarà diretta da Ayroldi. A Doveri tocca Sampdoria-Lecce, c'è Pezzutto per il derby emiliano Bologna-Sassuolo. Ecco nel dettaglio il quadro completo: