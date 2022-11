Verona-Juve: Danilo non è rigore, regolamento chiaro. Il resto è malafede

Il grande peccato di Di Bello ieri sera? Aver applicato chiaramente l'attuale regolamento del gioco del calcio, che in questo caso significava prendere due decisioni che non fossero contro la Juve. Il direttore di gara di Verona-Juventus, senza esitazioni, ha continuato a far giocare dopo il tocco di mano di Danilo - nonostante la furia dei giocatori del Verona nel buttare palla in tribuna reclamando l'OFR - e ha avuto la lucidità di tornare indietro sulla decisione di concedere un rigore ai padroni di casa accorgendosi, grazie al VAR Guida, che era Verdi a calciare Bonucci e non viceversa. Il fischietto di Brindisi ha dimostrato di avere personalità ed è stato ben coadiuvato dai suoi colleghi davanti ai monitor, portando a casa una direzione di gara senza errori sugli episodi chiave.

Danilo, i fermo immagine non corretti e il regolamento chiaro Un inciso a parte merita il caso Danilo: una volta valutata non punibile la situazione in area bianconera sul tocco del brasiliano è partita la vivisezione social dei fotogrammi televisivi per avvalorare consuete tesi complottistiche di arbitraggi pro juve. A supporto di queste ipotesi vengono utilizzati fermo immagine che non danno assolutamente la comprensione della dinamica dell'azione e distorcono una realtà invece molto chiara in termini giuridici, con una casistica ben definita e già più volte applicata, anche contro la Juve. Non c'è margine di discussione o interpretazione, a meno di non scardinare tutto con la malafede.