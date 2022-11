Diretta Napoli-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Il Napoli di Spalletti riceve l'Udinese per il 15° turno di Serie A, ultimo impegno prima della sosta per il Mondiale. Gli azzurri sono primi in classifica, imbattuti, con 8 punti di vantaggio su Lazio e Milan e presentano il miglior attacco del torneo con 34 gol all'attivo. Hanno ottenuto ben 12 vittorie e due pareggi in 14 giornate. L'Udinese invece è in ottava posizione a quota 24 punti e viene da tre pareggi consecutivi: contro Cremonese, Lecce e Spezia.