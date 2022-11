Bologna-Sassuolo 3-0: Aebischer, Arnautovic e Ferguson show

Il Bologna torna al successo in campionato. I rossoblù, grazie a una prova di carattere, personalità e di notevole spessore tecnico, riescono a battere il Sassuolo per 3-0 riscattando nel migliore dei modi il pesante ko per 6-1 rimediato in casa dell'Inter. Al Dall'Ara, infatti, la squadra di Thiago Motta vince il posticipo dei match del sabato della 15ª giornata con una prestazione brillante: nel primo tempo sblocca il risultato Aebischer (primo gol in Serie A per il centrocampista svizzero), bravo e veloce a deviare in rete il preciso cross di Lucumi, nella ripresa poi raddoppia Arnautovic (stupendo il movimento in profondità dell'austriaco e altrettanto bello il gol dopo il dribbling su Consigli) e infine ci pensa Ferguson a firmare il tris con un tiro a giro preciso e imprendibile.