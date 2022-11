Diretta Atalanta-Inter ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BERGAMO - L' Inter di Simone Inzaghi , che ha messo da parte il ko con la Juventus travolgendo il Bologna con un tennistico 6-1, gioca l'ultima partita del 2022 prima della sosta per i Mondiali in Qatar al Gewiss Stadium di Bergamo: di fronte c'è l'Atalanta dell'ex bianconero Gian Piero Gasperini , raggiunta al sesto posto della classifica di Serie A a quota 27 punti, in quanto reduce da tre sconfitte - con Lazio, Napoli e Lecce - nelle ultime quattro partite. Il lunch match tra le due nerazzurre del campionato italiano arriva a distanza di quattro anni precisi dal precedente (era l'11 novembre 2018), che coincide con l' ultima affermazione della Dea: finì 4-1 con reti di Hateboer, Icardi, Djimsiti, Mancini e Gomez.

Atalanta-Inter: diretta tv e streaming

Atalanta-Inter, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (213), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (numero 251 e 271), oltre che in streaming su SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Atalanta-Inter: formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Baccini e Colarossi.

IV uomo: Manganiello.

Var: Di Paolo.

Avar: Muto.

