Roma, Mourinho squalificato due giornate: quali partite salterà

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate il tecnico della Roma, José Mourinho. L'allenatore portoghese, pertanto, non potrà guidare i giallorossi dalla panchina nelle prime due uscite alla ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali: contro il Bologna - all'Olimpico - mercoledì 4 gennaio 2023 alle 16.30 e quattro giorni più tardi nel posticipo della terz'ultima giornata del girone d'andata di Serie A al Giuseppe Meazza contro il Milan campione d'Italia in carica.