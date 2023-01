Diretta Verona-Cremonese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - È una gara da dentro o fuori, di vita o di morte. Per il Verona, ma anche per la Cremonese, quella di oggi al Bentegodi rappresenta forse la partita della verità. Vincere significherebbe tenere accessa la fiammella delle speranze, non farlo (a maggior ragione in casa per i gialloblu), potrebbe voler dire addio anche a quella flebile opportunità. L'allenatore dell'Hellas Zaffaroni (Bocchetti non ci sarà per squalifica), però, smorza la tensione: "Caricare troppo la sfida non va bene. Chiaramente è importante, ma come lo saranno anche le altre". La Cremonese di Alvini, dall'altra parte, giocherà per rialzarsi dopo il ko con la Juventus e per onorare Gianluca Vialli: "Mi piace ricordarlo - ha detto il tecnico dei grigiorossi - come un uomo innamorato della vita. Ci ha insegnato a non mollare mai e daremo tutto per regalargli una vittoria".