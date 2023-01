Diretta Bologna-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - A chiudere la 17ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara tra Bologna e Atalanta. I rossoblù di Thiago Motta sono reduci dal ko per 1-0 contro la Roma mentre i nerazzurri di Gian Piero Gasperini nell'ultimo turno non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 sul campo dello Spezia. Anzi, hanno recuperato il doppio svantaggio negli ultimi 15'. La Dea non vince dallo scorso 30 ottobre (2-0 al Castellani contro l'Empoli) e nelle ultime quattro partite ha raccolto solo un punto perdendo contro Napoli (1-2), Lecce (2-1) e Inter (2-3). In caso di successo gli orobici aggancerebbero al quinto posto Lazio e Roma con 31 punti.