Piantedosi: "Roma e Napoli, due mesi di trasferte vietate!"

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Trieste, ha parlato dei provvedimenti dopo i disordini avvenuti sulla A1 ad Arezzo tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli: "Annuncio qui che oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione" in relazione "alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi". Insieme a questo "serve anche l'individuazione del singolo, provvedimenti come i Daspo, ma non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".