Cremonese, Ballardini è il nuovo allenatore: il comunicato del club

La Cremonese ha scelto di affidarsi a Davide Ballardini per cercare di rialzare la testa in Serie A. Dopo la notizia dell'esonero di Massimiliano Alvini in seguito al ko contro il Monza (la quarta sconfitta consecutiva), il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo del tecnico ex Genoa e Lazio con lo scopo di provare ad abbandonare al più presto l'ultimo posto in classifica.