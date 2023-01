Alvini-Cremonese, esonero ufficiale: fatale il ko con il Monza

Bisognava raddrizzare la stagione, ma la svolta non è arrivata neanche nella partita casalinga contro il Monza, persa per 3-2. Massimiliano Alvini è stato ufficialmente esonerato dalla Cremonese, attualmente ultima in classifica con soli sette punti conquistati nelle prime diciotto partite: zero vittorie, sette pareggi e ben undici ko. “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra - la nota della società - Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi”. Intesa raggiunta con Davide Ballardini: nella giornata di domenica gli ultimi dettagli da limare e poi l'ufficialità.