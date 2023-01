Juventus, per Nicolussi Caviglia è arrivato il primo gol in Serie A

Nella sfida tra Atalanta e Salernitana è arrivato il primo gol in Serie A di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista granata, in prestito dal Sudtirol, ma di proprietà della Juventus ha messo a segno la sua prima rete nel massimno campionato italiano. Dopo aver giocato la prima parte di stagione con la maglia del club trentino, il centocampista scuola Juve, è approdato alla corte di Nicola dove starà almneo fino al 30 giugno 2023. Un gran bel primo gol quello di Nicolussi che con un destro di precisione ha beffato Musso: un ottimo segnale anche per la Juventus che a fine stagione deciderà quale sarà il futuro del centrocampista azzurro che sta dimostrando il suo valore.