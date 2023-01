Diretta Empoli-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il sabato della 20ª giornata del campionato di Serie A si apre ad Empoli dove il Torino di Juric vuole dare seguito alla gran vittoria in trasferta colta a Firenze all'ultima giornata. Al Castellani di fatto va in scena uno scontro diretto tra i granata (8° posto con 26 punti) e l'Empoli (10° a 25 punti) che sta vivendo un momento davvero positivo: 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite compreso il colpo a San Siro contro l'Inter proprio nell'ultima giornata. Juric come sempre predica calma in una settimana molto importante tra mosse sul mercato e quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, così sulla partita odierna: "Sarebbe molto grave se a Empoli fossimo condizionati dalla partita in Coppa Italia. Dobbiamo stare molto attenti, loro hanno un modulo base sul quale di anno in anno costruiscono la squadra, hanno valori tecnici e un allenatore come Zanetti che, dopo le difficoltà incontrate a Venezia nell’assemblare un gruppo con tanti, forse troppi stranieri, ora con il presidente Corsi ha trovato una realtà che gli è congeniale - aggiunge - le cose stanno globalmente andando per il verso giusto e noi dobbiamo proseguire lungo la nostra strada"