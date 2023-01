Diretta Milan-Sassuolo ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il Milan campione d'Italia è chiamato a dare una risposta non solo all'Inter (che con il successo a Cremona ha momentaneamente sorpassato i cugini) ma soprattutto a se stesso dopo il pesante ko per 4-0 a casa della Lazio. I rossoneri aprono la domenica della 20ª giornata ospitando il Sassuolo quartultimo in classifica (17 punti, +5 sulla zona retrocessione) reduce da 4 sconfitte consecutive ed un pareggio nelle ultime 5 partite. Stefano Pioli dovrà ripartire senza però due pedine chiave ovvero l'infortunato Tomori e lo squalificato Bennacer , il tecnico rossonero è stato molto chiaro alla vigilia: "Io credo che con il bel gioco sia più importante ottenere i risultati, ma a ora conta vincere. Portiamo avanti le nostre idee e il nostro modo di giocare, dipende da noi più che dai nostri avversari. Il Sassuolo alterna le due situazioni, ha aggressività e tecnica, ma anche grande velocità. Dovremo essere molto precisi e tecnici".

Dove vedere Milan-Sassuolo streaming e diretta tv

Milan-Sassuolo è in programma alle 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport 1, Sky Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251) ed in streaming sempre su Dazn, l’app Sky Go e Now Tv.

Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Vasquez, Gabbia, Thiaw, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Vranckx, Krunic, Adli, Messias, Brahim Diaz, Rebic, Origi. Indisponibili: Florenzi, Ibrahimovic, Maignan, Tomori. Squalificati: Bennacer. Diffidati: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Alvarez, Lauirenté. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Consigli, Russo, Ayhan, Ruan, Romagna, Marchizza, Obiang, Henrique, Traorè, Ceide, D'Andrea, Defrel. Indisponibili: Muldur, Pinamonti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Rogerio.

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Rossi e Perotti. IV uomo: Marchetti. Var: Banti. Avar: Dionisi.