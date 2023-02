Cremonese, Napoli e Argentina: l’incredibile statistica e la storia che si ripete

La Cremonese vola in semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni, l' Argentina diventa campione del Mondo e il Napoli ? La storia di tanto in tanto si ripete ed è bello scovare le analogie con il passato. Proprio nella stagione 1986/87 si verificarono proprio queste situazioni con gli azzurri che alla fine vinsero lo scudetto. Una situazione molto simile a quella attuale e che per certi versi potrebbe anche confermarsi.

Impresa Cremonese a Roma, Ballardini esalta l'ex Felix. Bianchetti sogna

Cremonese, Napoli e Argentina: le analogie con il passato

Dopo l'impresa dei grigiorossi all'Olimpico è soltanto il secondo segnale della storia che si ripete. Il primo è datato dicembre 2022 quando in Qatar Messi ha sollevato la coppa del Mondo. Una particolare analogia che fa sorridere gli amanti delle statistiche e non solo. Difficile pensare che tutto possa incastrarsi così alla perfezione per ripercorre nel presente i passi del passato.

La Cremonese ha dovuto superare Napoli e Roma per riapprodare in semifinale di Coppa Italia a distanza di tanti anni. L'Argentina ha lottato contro i pronostici, riuscendo a superare la lotteria dei rigori contro Olanda e Francia per arrivare a sollevare una coppa che mancava dai tempi di Maradona. Manca soltanto un tassello, ovvero il Napoli. La squadra di Spalletti è al primo posto a 13 punti dal secondo posto. C'è un detto che nella maggior parte dei casi funziona, 'Non c'è due senza tre' e chissà che anche in questa stagione non si possa ripetere la storia.