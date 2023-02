Diretta Fiorentina-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina ospita il Bologna al Franchi per il 21° turno di Serie A. I viola vengono dalla vittoria in Coppa Italia contro il Torino dopo il pareggio in casa della Lazio nello scorso turno di campionato e sono dodicesimi in classifica con 24 punti. I rossoblù invece hanno ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate e occupano la nona posizione a quota 26, con l'Empoli.