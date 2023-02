Inter-Milan, lo sfottò dei tifosi rossoneri tra Scudetto e Supercoppa

Inter e Milan si ritrovano a meno di un mese dalla Supercoppa giocata a Riad. Fu un successo netto, travolgente, da parte della squadra di Inzaghi: il 3-0 del 18 gennaio ha infatti lasciato strascichi in casa rossonera, con un Milan entrato in un periodo di crisi nera. Il derby però, si sa, fa caso a sé e i tifosi del Milan hanno sfruttato l'occasione per ricordare ai cugini del trionfo più importante: la vittoria dello Scudetto nello scorso mese di Maggio.