Lo Monaco: "Juve? Plusvalenze le fanno tutti. Altro colpo che diamo al nostro calcio"

“Le plusvalenze sono sempre esistite nel calcio, sto seguendo un pò tutta la pubblicità che c’è attorno alla vicenda Juve e dico che questo è l’ennesimo colpo che diamo al nostro calcio. Tutti fanno le plusvalenze, chi le fa fittizie commette una irregolarità, ma per la FIGC non è mai esistita questa irregolarità, non è mai stata regolamentata e non c’è mai stata sentenza certa". Lo ha il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Radio Crc sul caso delle plusvalenze della Juventus.