Juventus-Fiorentina, l’arbitro è Fabbri: i precedenti

TORINO - Sono state stabilite le designazioni per la 22esima giornata di Serie A, che comincerà venerdì alle 20.45 con l'anticipo tra Milan e Torino. Una partita che sarà arbitrata da Ayroldi, mentre Orsato è stato dirottato sulla sfida all'Olimpico tra Lazio e Atalanta. Per quanto riguarda la Juventus, il match all'Allianz Stadium contro la Fiorentina (in programma domenica alle 18) è stato affidato a Fabbri di Ravenna .

Fabbri, i precedenti con la Juventus

Questo sarà l'undicesimo incrocio tra a Juventus e Fabbri. Nei precedenti (9 in Serie A e uno in Coppa Italia), sono arrivate 7 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, quella del 2019 all'Olimpico contro la Lazio con Sarri in panchina. L'ultima gara dei bianconeri diretta dal fischietto di Ravenna risale a Juventus-Empoli dello scorso 21 ottobre, un match che terminò con la rotonda vittoria per 4-0 in favore della squadra di Allegri.