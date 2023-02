Diretta Milan-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Ad aprire la 22ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida tra Milan e Torino in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Terzo confronto stagionale tra le due formazioni, con i granata che hanno avuto la meglio sia all'andata (2-1) che negli ottavi di Coppa Italia (1-0 dts firmato Adopo, con la squadra di Juric che dal 70' ha giocato con un uomo in meno per il rosso a Djidji). Crisi nera per il Diavolo di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta nel derby contro l'Inter, la terza consecutiva, e senza vittorie da ben cinque turni. I campioni d'Italia devono rialzarsi per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League e arrivare con il morale giusto all'andata degli ottavi della competizione europea in programma nel giorno di San Valentino contro il Tottenham di Antonio Conte. Di fronte c'è un Toro in trend positivo da tre giornate: dopo il successo in trasferta per 1-0 contro la Fiorentina, infatti, sono arrivati il pareggio di Empoli (2-2), acciuffato in extremis dopo il doppio svantaggio, e la vittoria, sempre di misura, contro l'Udinese nell'ultimo turno (di Karamoh la rete che vale tre punti).