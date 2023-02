Vicario, miracoli da Fantacalcio su Verde dopo la Roma. Ma l'arbitro annulla!

EMPOLI (Firenze) - Guglielmo Vicario continua a far parlare di sé. Dopo l'incredibile, triplo miracolo in occasione del match perso con la Roma, una serie di parate definita 'da videogioco' dal tecnico Paolo Zanetti, il portiere classe 1996 - sin qui uno dei più grandi protagonisti in Serie A, al punto da attirare su di sé l'interesse delle big del calcio italiano, Juventus compresa - si è ripetuto contro lo Spezia, con un doppio super intervento su Daniele Verde, 'cancellato' però dal Var e dall'arbitro Giua.