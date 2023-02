Roma-Empoli, Vicario e la tripla parata: incredibile all'Olimpico!

Vicario, stagione super

L'estremo difensore dell'Empoli sta avendo una stagione super, come testimoniato dall'interesse nei suoi confronti da parte del Bayern Monaco di Nagelsmann. Il classe 1996, fino a questo momento della stagione, ha tenuto la porta dei friulani inviolata per 7 volte in 20 partite di Serie A contribuendo in maniera decisiva alla buona annata della squadra di Zanetti, attualmente 10ª in campionato.