Diretta Bologna-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Quella tra Bologna e Monza, in programma alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara, sarà una sfida tra due squadra in ottima salute. I rossoblù di Thiago Motta, infatti, sono reduci da ben quattro risultati utili consecutivi nei quali hanno battuto Udinese (2-1), Spezia (2-0) e Fiorentina (2-1) pareggiando contro la Cremonese (1-1). Sono invece sette le partite senza sconfitta per i brianzoli di Raffele Palladino, la sorpresa più grande di questo campionato. In questo parziale tre vittorie, compreso il 2-0 dell'Allianz Stadium contro la Juve, e quattro pareggi, l'ultimo, contro la Sampdoria, acciuffato in extremis grazie alla rete su rigore di Pessina.