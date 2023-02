Diretta Sassuolo-Napoli 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - La sfida del Mapei Stadium tra il Sassuolo e il Napoli aprirà la 23esima giornata del campionato di Serie A. La capolista indiscussa guidata da Spalletti (a +15 sull'Inter seconda) vuole continuare a coltivare il sogno scudetto, mentre i neroverdi di Dionisi vengono da un buon momento di forma dopo il pareggio contro l'Udinese e le vittorie contro Atalanta e Milan. I partenopei dovranno fare a meno di Raspadori, ex della partita come Politano, in seguito ad una "una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra" che potrebbe tenerlo fuori dal campo a lungo.