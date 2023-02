Sassuolo-Napoli 0-2: Spalletti vola con Kvaratskhelia e Osimhen

REGGIO EMILIA - Ventesima vittoria in 23 partite di campionato. Il Napoli impiega 33 minuti per sbrigare la pratica Sassuolo: prima Kvaratskhelia (al 12') e poi Osimhen realizzano due splendidi gol, ipotecando una vittoria che i padroni di casa, a parte un gol annullato per fuorigioco a Laurienté, fanno poco per contrastare. Nel finale anche Simeone va a segno, ma gli viene spenta l'esultanza in gola causa offside di Lozano. Spalletti continua a volare e arriva a sette vittorie consecutive in campionato, raggiungendo 62 punti. La squadra di Dionisi, invece, resta a quota 24.