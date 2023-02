Diretta Sampdoria-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - La 23ª giornata del campionato di Serie A si apre a Genova dove va in scena un derby tra ex Inter: Dejan Stankovic e la sua Sampdoria ospitano il Bologna di Thiago Motta. I blucerchiati, dopo 2 pareggi consecutivi compreso quello prezioso punto ottenuto in casa contro i nerazzurri nell'ultima giornata, puntano a confermare il buon momento cercando una vittoria che manca da 6 partite e che rilancerebbe le speranze salvezza della squadra ligure (19 a 11 punti, -6 dal Verona terzultimo), il tutto dopo una settimana non banale: i calciatori della Samp hanno rinunciato al pagamento della mensilità di dicembre per evitare penalizzazioni in classifica. Situazione diversa in casa degli emiliani (+12 sulla zona salvezza) che dopo 2 vittorie consecutive sono caduti a sorpresa in casa contro il Monza, Thiago Motta cerca subito il riscatto ma dovrà farlo senza lo squalificato Arnautovic.