Diretta Monza-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Trappola Monza per il Milan. I rossoneri, che contro Torino e Tottenham hanno dato segnali di ripresa dopo il gennaio terribile che li hanno portati a perdere punti importanti in campionato, questa sera vanno nella tana della squadra con la miglior serie positiva del 2023 e che tra le mura amiche dell’U-Power Stadium, in questa stagione, ha già battuto la Juventus e ha saputo riprendere l’Inter sul 2-2.