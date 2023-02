Diretta Fiorentina-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Grande attesa per il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli in programma all'Artemio Franchi alle 15. La squadra di Italiano, reduce dalla bella vittoria per 4-0 in casa del Braga in Europa League, vuole ora tornare a convincere anche in Serie A dove la situazione è invece ben più complicata. I viola non vincono in campionato dal successo contro il Sassuolo del 7 gennaio, e nell'ultimo turno sono stati sconfitti dalla Juventus all'Allianz Stadium. L'Empoli di Zanetti dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia è attualmente a +3 sulla Fiorentina e nel derby di oggi cercherà di allungare ulteriormente in classifica.