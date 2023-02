Juventus-Torino, il derby all’arbitro Chiffi

TORINO - Sono stati designati gli arbitri per le gare della 24esima giornata di campionato. La sfida tra l'Empoli e la capolista Napoli in programma al Castellani alle 18 aprirà questo turno e a dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, con lui gli assistenti Perrotti e Moro, il quarto ufficiale di gara Camplone e gli arbitri Var Fabbri e Longo. Per quanto riguarda il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma martedì sera alle 20.45, sarà diretto da Daniele Chiffi di Padova, con Cecconi e Bercigli assistenti, Dionisi quarto ufficiale di gara, Di Paolo e Abisso alla Var.