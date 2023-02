Juventus-Torino, le ultime: l'Allegrata è dietro l’angolo? E Juric ha pronta una sorpresa

Juventus, le ultime notizie

Con Chiesa e Pogba in panchina almeno inizialmente, Allegri prepara il 3-5-1-1 per opporsi all’intensità del Toro di Juric. Davanti Vlahovic con Di Maria alle sue spalle, in mediana Paredes al posto dello squalificato Locatelli per completare il reparto con Fagioli e Rabiot. Sulle fasce partiranno dal primo minuto Cuadrado e Kostic mentre in porta giocherà dall’inizio Szczesny. In difesa spazio al trio brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro, a meno che... il capitano venga alzato in mezzo al centrocampo.