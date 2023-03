Diretta Sassuolo-Cremonese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium sfida complicata per il Sassuolo di Dionisi, che aspetta con fiducia e la giusta tensione la Cremonese di Ballardini reduce dalla prima vittoria in campionato arrivata contro la Roma: "È una squadra che corre tanto e sa riattaccare. Mi aspetto una partita simile a quella disputata a Lecce. Con le caratteristiche che ha, può mettere in difficoltà chiunque". Dall'altra parte Ballardini non si pone limiti: "Possiamo fare meglio di martedì. Aver battuto la Roma ci dà consapevolezza di poter competere con tutti, ma dobbiamo migliorare quando gli avversari hanno palla e attaccano la porta".