Spezia-Inter, le pagelle: Inzaghi calimero, Acerbi a scuola da Nzola

Ampadu 5.5 Quando l’Inter accelera, va in apnea.

Agudelo 6 Il meglio lo dà nel suo ruolo quando, tra l’altro, al termine di uno slalom irresistibile, centra la traversa. Kovalenko (22’ st) 6 Conquista il rigore del 2-1.

Zurkowski 5 Spaesato da trequartista in avvio, meglio - ma di poco - quando Semplici lo arretra come mezzala. Ekdal (1’ st) 7 Con lui in campo, lo Spezia cambia marcia.

Gyasi 6 L’ammonizione presa dopo 7’ è un macigno: sbanda ma non crolla. Ferrer (35’ st) 5 Al primo pallone… prende Dumfries regalando il rigore dell’1-1.

Shomurodov 4.5 La prima in tandem con Nzola è da dimenticare. Maldini (1’ st) 7 Al primo pallone giocato, segna contro l’Inter. Ed è lui a riconquistare palla sull’azione che porta al rigore.

Nzola 7.5 Il gol di Maldini nasce da un suo pezzo di bravura poi, su rigore, segna il 12° gol in A.

All. Semplici 7 Nel primo tempo viene preso a sberle, corre ai ripari passando al 4-2-3-1 e lo Spezia cambia marcia.