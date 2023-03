Diretta Roma-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Roma, priva di José Mourinho (squalifiìcato), ospita il Sassuolo in un match cruciale per la lotta al 2° posto. Con l'Inter sconfitta a casa dello Spezia e la Lazio frenata a Bologna (0-0) i giallorossi con un successo potrebbero agganciare a quota 50 punti i nerazzurri alle spalle del Napoli ma gli emiliani sono in un buon momento. I ragazzi di Dionisi infatti hanno vinto le ultime due partite portandosi in zona tranquilla (13° posto a 30 punti) a -6 punti dal 7° posto del Bologna. Fattore da non sottovalutare le condizioni del terreno dell'Olimpico alla sua quarta partita in 8 giorni soprattutto dopo il match del Sei Nazioni di rugby che ha visto l'Italia perdere sabato contro il Galles.