Mandragora trascina la Fiorentina a Cremona, pari tra Verona e Monza

Con un gol e un assist - per Arthur Cabral - dell'ex Juventus Rolando Mandragora la Fiorentina batte 2-0 la Cremonese allo Zini e si porta a quota 34 punti in classifica. Termina invece 1-1 la sfida tra Verona e Monza : padroni di casa avanti con Simone Verdi, risposta immediata ospite con il terzo gol stagione di Stefano Sensi. Annullato dal Var, poi, per fuorigioco di Petagna, il sorpasso dell'ex Gianluca Caprari.

Cremonese-Fiorentina 0-2

La Fiorentina impiega pochi minuti per prendere in mano le chiavi del gioco e, dopo alcune occasioni potenzialmente pericoloso, il primo brivido per Carnesecchi è l'insidioso tiro dal limite di Mandragora che si spegne sul fondo di pochissimo. La Cremonese, però, porta bene al centrocampista ex Juventus che, assente dai tabellini dal match d'andata, sblocca il risultato al 27' con un mancino di rapina al termine di un batti e ribatti in area grigiorossa. Al 34' Dessers ha la palla dell'1-1, ma colpisce malissimo e l'azione sfuma. C'è Brekalo per Saponara nella Viola alla ripresa delle ostilità, i padroni di casa sembrano mostrare un piglio diverso, ma al primo tentativo i ragazzi di Italiano raddoppiano: ancora Mandragora protagonista, che al 50' regala a Cabral un assist al bacio. La Cremonese accusa il colpo e rischia di subire anche la terza rete, con Carnesecchi autore di una super parata su Jovic, in un'azione tuttavia viziata da un fuorigioco. All'80', però, soltanto un miracolo di Sirigu su Okereke permette ai toscani di non vivere un finale di fuoco. Sconfitta che sa di sentenza per i lombardi, distanti 12 punti dallo Spezia quart'ultimo.

Cremonese-Fiorentina, tabellino e statistiche