Diretta Milan-Salernitana ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dove vedere Milan-Salernitana in tv e in streaming

La sfida tra Milan e Salernitana è in programma alle 20:45 al Meazza e sarà disponibile in tv su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e DAZN. In streaming, il match sarà visibile sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Milan-Salernitana: le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Florenzi, Calabria, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Bennacer, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Messias. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria, Giroud, Kalulu, Kjaer, Rebic.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Sepe, Bronn, Mazzocchi, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Bohinen, Vilhena, Botheim, Valencia, Kastanos, Bonazzoli. Indisponibili: Fazio, Troost Ekong. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Zingarelli-Di Monte. Quarto uomo: Perenzoni. Var: Banti. Avar: Guida.

