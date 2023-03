Diretta Monza-Cremonese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Superata a marzo la quota salvezza dell’anno scorso, al Monza non rimane che certificare con gli ultimi punti la permanenza in Serie A dopo un campionato iniziato con difficoltà ma proseguito egregiamente, specialmente con l’avvento del 2023. Anche se in classifica ci sono 21 punti di differenza tra le due squadre, sull’atteggiamento che avranno i biancorossi con la Cremonese è chiarissimo il tecnico Raffaele Palladino alla vigilia: "È una finalissima. O almeno dobbiamo entrare in campo con questa mentalità". Per la Cremonese il derby col Monza è già una finale: se persa potrebbe pregiudicare definitivamente la corsa alla salvezza. Davide Ballardini ha coccolato il suo gruppo anche dopo il ko interno con la Fiorentina e nel corso della conferenza stampa di ieri ha dichiarato: "Negli allenamenti l’atteggiamento è quello giusto, ma voglio vederlo in campo, durante la partita, dal primo all’ultimo minuto".