Diretta Salernitana-Bologna ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Reduce da tre risultati utili consecutivi, l'ultimo dei quali l'1-1 al Meazza contro il Milan campione d'Italia in carica, la Salernitana ospita all'Arechi alle 18 il Bologna nella 27ª giornata del campionato di Serie A. Da quando sulla panchina dei granata il portoghese Paulo Sousa ha preso il posto di Davide Nicola, sembra essere tornato il sereno. Dopo il ko al debutto contro la Lazio (0-2), è arrivato il netto 3-0 nella sfida contro il Monza prima dei due pareggi contro Sampdoria (0-0) e Milan appunto (1-1). Oggi di fronte ci sarà però un Bologna in grande spolvero. I rossoblù di Thiago Motta, a parte il ko contro il Torino, negli ultimi quattro turni hanno battuto la Sampdoria in trasferta, l'Inter al Dall'Ara e fermato sullo 0-0 la Lazio di Sarri sempre tra le mura amiche. Vincendo stasera gli emiliani scavalcherebbero momentaneamente in classifica Torino e Juventus, impegnate domenica rispettivamente contro Napoli e Inter, non proprio due partite semplicissime, e volerebbero al settimo posto. La Salernitana, invece, cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona salvezza.