Diretta Lazio-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Appena due punti a separare le due romane, entrambe in corsa per un posto in Champions League. In caso di vittoria della Lazio di Sarri, questa allungherebbe a cinque il distacco dai cugini quinti, mentre al contrario, se dovesse vincere la Roma di Mourinho, ci sarebbe il sorpasso in classifica. C'è molto più della supremazia cittadina in palio per questo derby della Capitale, che si preannuncia spettacolare e come sempre carica di tensione.