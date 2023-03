L'Argentina campione del mondo si ritrova a casa: come se la ride Di Maria

Guardate come se la ride, giustamente, al suo ritorno a casa, poco più di tre mesi dopo il trionfo Mondiale. Angel Di Maria sta per reindossare la maglia dell'Albiceleste campione del mondo in occasione delle amichevoli programmate per la notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo contro Panama al Monumental di Buenos Aires, prima di bissare il 28 contro Curaçao al Madre de Ciudades di Santiago del Estero. Il Fideo, che causa affaticamento ormai praticamente smaltito non gioca dal 9 marzo quando allo Stadium la Juventus ha battuto il Friburgo nell'andata degli ottavi di Europa League grazie a una magia dell'argentino, è pronto a tornare ad esultare assieme a compagni di squadra nonché amici fidati, come l'interista Lautaro Martinez, il romanista Paulo Dybala, il napoletano Giovanni Simeone e il colchonero Rodrigo De Paul. Il gruppo, incluso l'altro bianconero Leandro Paredes, si è ritrovato in Argentina e ha avuto modo di ricordare la straordinaria cavalcata autunnale in Qatar. Davanti ai giocatori il presidente dell'Afa, Claudio Fabian “El Chiqui" Tapia, visibilmente emozionato, ma soprattutto strafelice di riabbracciare i suoi “ragazzi".