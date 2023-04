Diretta Sassuolo-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - A chiudere la 28ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Torino. I granata di Ivan Juric, prima della pausa per le nazionali, hanno subito un netto 4-0 in casa contro la capolista Napoli, mentre i neroverdi di Alessio Dionisi hanno battuto di misura lo Spezia tra le mura amiche, conquistando così la quarta vittoria consecutiva. Gli emiliani, infatti, avevano precedentemente sbancato Lecce (1-0) e Roma, contro i giallorossi (4-3), e battuto al Mapei Stadium la Cremonese nel finale (3-2). Il Toro, dunque, dovrà fare i conti contro una delle formazioni più in forma del campionato che, dopo una partenza con il freno a mano tirato, sembra aver messo il turbo. Del resto, però, anche i ragazzi di Juric, prima del passaggio a vuoto contro la squadra di Spalletti, avevano superato il Bologna in casa (1-0) e il Lecce in trasferta (2-0). Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di Serie A disputate contro il Torino (7N, 8P), tra cui la gara di andata: il club neroverde non è mai riuscito a battere due volte consecutive quello granata nel massimo torneo.