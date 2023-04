Diretta Lecce-Napoli ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Al Via del Mare scende in campo il Napoli capolista, sempre più vicino al terzo scudetto della sua storia. Ancora out Osimhen per infortunio, Spalletti vuole rialzare la testa dopo il poker interno subito dal Milan. Al centro dell'attacco, spazio a Raspadori che sarà affiancato dalla coppia Lozano-Kvaratskhelia. Il Lecce di Baroni non sa più vincere: gli ultimi tre punti conquistato sul campo risalgono all'impresa di Bergamo. Da lì, i salentini hanno incassato solo sconfitte, l'ultima sul campo dell'Empoli a causa di un rigore di Caputo. In classifica, il Lecce inizia a guardarsi le spalle, anche se i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono 8.